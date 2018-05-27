Роналду стал рекордсменом по числу побед в Лиге Чемпионов

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Роналду стал рекордсменом по числу побед в Лиге Чемпионов

В финальном матче Лиги Чемпионов мадридский "Реал" обыграл "Ливерпуль" со счётом 3:1.

Эта победа в самом престижном еврокубковом турнире стала для ведущего форварда "сливочных" Криштиану Роналду пятой в карьере.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, это рекорд Лиги Чемпионов. Стоит отметить, что четырежды португалец выигрывал "ушастого" с "Реалом" и ещё один раз с "Манчестер Юнайтед".

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