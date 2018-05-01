Роналду стал рекордсменом по количеству сыгранных матчей в Лиге Чемпионов среди полевых игроков

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Роналду стал рекордсменом по количеству сыгранных матчей в Лиге Чемпионов среди полевых игроковФорвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду стал рекордсменом по количеству сыгранных матчей в Лиге Чемпионов среди полевых игроков.

Так, сегодняшний выход португальца на "Санятьго Бернабеу" в ответной полуфинальной игре турнира против мюнхенской "Баварии" стал для него 152-м в турнире. Он на один поединок опередил легендарного полузащитника каталонской "Барселоны" Хави.

Напомним, Роналдо оценил игру Роналду. | soccernews.ru

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