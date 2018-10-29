Роналду стал самым популярным человеком в Instagram

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Роналду стал самым популярным человеком в Instagram

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду выбился в лидеры по числу подписчиков в Instagram.

Как сообщает твиттер B/R Football, на страницу португальца подписалось 144 миллиона и 200 тысяч человек.

Отметим, что это позволило Роналду обставить популярную певицу Селену Гомес и стать самым популярным в Instagram.

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Хуета эта всё Роналду,я самый дырявый в инстаграмме

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