Роналду стал шестым в списке самых дорогих игроков мира

Теги ювентусреал мадридкриштиану роналду

Роналду стал шестым в списке самых дорогих игроков мираПереход форварда мадридского "Реала" Криштиану Роналду в туринский "Ювентус" за 105 миллионов евро стал шестым в списке самых дорогих трансферов в истории футбола, информирует El Mundo Deportivo.

Дороже португальца были только трансферы Неймара в ПСЖ из "Барселоны" (за 222 миллиона евро), Килиана Мбаппе в ПСЖ из "Монако" (180 миллионов евро), Филиппе Коутиньо в "Барселону" из "Ливерпуля" (125 миллионов евро), Усмана Дембеле в "Барселону" из дортмундской "Боруссии" (115 миллионов евро) и Поля Погба в "Манчестер Юнайтед" из "Ювентуса" (105 миллионов евро).

Напомним,  Кроос попрощался с Роналду. | soccernews.ru

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