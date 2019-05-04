Роналду стал супергероем собственного комикса
Форвард "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду стал героем комиксов и мультсериала Striker Force 7.
"Анимационные персонажи могут объединять людей также как и футбол. Я уверен в этом. Я очень рад объединить свои увлечения футболом и супергероями в этом проекте и рассказать об этом своим болельщикам", - сказал Роналду.
По сюжету комикса, который придумал сам футболист вместе с известным создателем супергероев Шарадом Девараджаном, супер команда во главе с Роналду будет спасать планету. Кроме того, португалец будет учить партнеров доверять друг другу и работать в команде.
Копиксы уже есть в продаже на сайте проекта. Также идет выпуск мультсериала, трейлер которого Роналду уже показал в твиттере.
Hi guys! Check out my animated show trailer and the comic book now! https://t.co/pq8lesrqYI #FCBD #FreeComicBookDay #SF7 #CR7 pic.twitter.com/bTe7DzXQRw— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 4 мая 2019 г.
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