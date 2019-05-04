Роналду стал супергероем собственного комикса

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Роналду стал супергероем собственного комикса

Форвард "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду стал героем комиксов и мультсериала Striker Force 7.

"Анимационные персонажи могут объединять людей также как и футбол. Я уверен в этом. Я очень рад объединить свои увлечения футболом и супергероями в этом проекте и рассказать об этом своим болельщикам", - сказал Роналду. 

По сюжету комикса, который придумал сам футболист вместе с известным создателем супергероев Шарадом Девараджаном, супер команда во главе с Роналду будет спасать планету. Кроме того, португалец будет учить партнеров доверять друг другу и работать в команде.

Копиксы уже есть в продаже на сайте проекта. Также идет выпуск мультсериала, трейлер которого Роналду уже показал в твиттере. 

Не пропустите: Роналду: "Открыл клинику в Мадриде, чтобы дать работу испанцам". | http://soccernews.ru

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