Роналду стал супергероем собственного комикса

Форвард "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду стал героем комиксов и мультсериала Striker Force 7.

"Анимационные персонажи могут объединять людей также как и футбол. Я уверен в этом. Я очень рад объединить свои увлечения футболом и супергероями в этом проекте и рассказать об этом своим болельщикам", - сказал Роналду.

По сюжету комикса, который придумал сам футболист вместе с известным создателем супергероев Шарадом Девараджаном, супер команда во главе с Роналду будет спасать планету. Кроме того, португалец будет учить партнеров доверять друг другу и работать в команде.

Копиксы уже есть в продаже на сайте проекта. Также идет выпуск мультсериала, трейлер которого Роналду уже показал в твиттере.

Hi guys! Check out my animated show trailer and the comic book now! https://t.co/pq8lesrqYI #FCBD #FreeComicBookDay #SF7 #CR7 pic.twitter.com/bTe7DzXQRw