Роналду стал жертвой туристической мошенницы

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Роналду стал жертвой туристической мошенницы

Фото твиттер Криштиану Роналду

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду потерял крупную сумму денег из-за мошенничества.

По информации Jornal de Noticias, звёздный футболист заплатил 288 тысяч евро за 200 путешествий, в которых он не был.

Туристическая мошенница обманывала португальского форварда в течение трёх лет, утверждает источник. Она воспользовалась тем, что игрок передал своему агенту данные банковской карты и других документов.

36-летний Роналду в конце августа вернулся в "МЮ" и забил 4 гола в 3 матчах.

Не пропустите: Роналду улучшил очередной личный рекорд. | http://soccernews.ru
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