Роналду станет исполнительным продюсером нового сериала

Форвард "Реала" Криштиану Роналду получил должность исполнительного продюсера нового телевизионного сериала о женском футболе.

По информации источника, съемки пройдут в Нью-Йорке.

"В свободное время я люблю смотреть качественные телепередачи. Для меня стать исполнительным продюсером сериала - потрясающий опыт, особенно учитывая то, какие талантливые люди будут неустанно трудиться, чтобы проект был реализован. История моей жизни имеет много общего со взлетами и падениями, которые предстоит пережить команде в сериале", - сказал он.

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