Роналду станет обладателем Золотой визы в ОАЭ

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Роналду станет обладателем Золотой визы в ОАЭ

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду и ещё шесть неназванных игроков туринской команды получат Золотые визы в Объединённых Арабских Эмиратах.

Таким образом Спортивный совет Дубая хочет поощрить звёздных футболистов и привлечь инвестиции в страну.

Стоит отметить, что граждане и резиденты ОАЭ не платят подоходный налог, а также налоги на собственность, личный капитал и его прирост.

В текущем сезоне 35-летний Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 29 матчах за "Ювентус".

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