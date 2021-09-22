Роналду станет самым высокооплачиваемым футболистом в мире в этом сезоне

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Роналду станет самым высокооплачиваемым футболистом в мире в этом сезоне

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду заработает больше всех футболистов в мире в сезоне-2021/2022, сообщает Forbes.

По прогнозам журнала, португалец заработает 125 миллионов долларов до вычета налогов. Из этой суммы 70 миллионов долларов составят его зарплата и бонусы. Второе место займет аргентинский нападающий ПСЖ Лионель Месси (110 млн), третье - бразильский форвард ПСЖ Неймар (95).

Топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов в мире в сезоне-2021/2022 по прогнозам Forbes выглядит так:

1. Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед") - 125 миллионов долларов
2. Лионель Месси (ПСЖ) - 110
3. Неймар (ПСЖ) - 95
4. Килиан Мбаппе (ПСЖ) - 43
5. Мохамед Салах ("Ливерпуль") - 41
6-7. Роберт Левандовски ("Бавария") - 35
6-7. Андрес Иньеста ("Виссел Кобе") - 35
8. Поль Погба ("Манчестер Юнайтед") - 34
9. Гарет Бэйл ("Реал") - 32
10. Эден Азар ("Реал") - 29.

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