Роналду станет самым высокооплачиваемым футболистом в мире в этом сезоне
Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен
Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду заработает больше всех футболистов в мире в сезоне-2021/2022, сообщает Forbes.
По прогнозам журнала, португалец заработает 125 миллионов долларов до вычета налогов. Из этой суммы 70 миллионов долларов составят его зарплата и бонусы. Второе место займет аргентинский нападающий ПСЖ Лионель Месси (110 млн), третье - бразильский форвард ПСЖ Неймар (95).
Топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов в мире в сезоне-2021/2022 по прогнозам Forbes выглядит так:
1. Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед") - 125 миллионов долларов
2. Лионель Месси (ПСЖ) - 110
3. Неймар (ПСЖ) - 95
4. Килиан Мбаппе (ПСЖ) - 43
5. Мохамед Салах ("Ливерпуль") - 41
6-7. Роберт Левандовски ("Бавария") - 35
6-7. Андрес Иньеста ("Виссел Кобе") - 35
8. Поль Погба ("Манчестер Юнайтед") - 34
9. Гарет Бэйл ("Реал") - 32
10. Эден Азар ("Реал") - 29.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18