Роналду станет самым высокооплачиваемым игроком АПЛ
Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен
Новичок "Манчестер Юнайтед" нападающий Криштиану Роналду станет самым высокооплачиваемым футболистом английской Премьер-лиги, сообщает Daily Mail.
По сведениям источника, зарплата Роналду составит 560 тысяч евро в неделю или 29 миллионов в год. По этому показателю он опередит форварда "Челси" Ромелу Лукаку (525 тысяч в неделю) и полузащитника "Манчестер Сити" Кевина де Брюйне (450 тысяч).
Топ-10 самых высокооплачиваемым игроков АПЛ:
1. Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед") - 29 млн евро в год
2. Ромелу Лукаку ("Челси") - 27,3
3. Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити") - 23,4
4. Джек Грилиш ("Манчестер Сити") - 23
5. Давид де Хеа ("Манчестер Юнайтед") - 22,8
6. Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал") - 21,2
7. Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити") - 18,2
8. Харри Кейн ("Тоттенхэм") - 18,2
9. Поль Погба ("Манчестер Юнайтед") - 17,5
10. Антони Марсьяль ("Манчестер Юнайтед") - 15,2
Не пропустите: Названа причина отказа Роналду переходить в "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18