Роналду станет самым высокооплачиваемым игроком АПЛ

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Новичок "Манчестер Юнайтед" нападающий Криштиану Роналду станет самым высокооплачиваемым футболистом английской Премьер-лиги, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, зарплата Роналду составит 560 тысяч евро в неделю или 29 миллионов в год. По этому показателю он опередит форварда "Челси" Ромелу Лукаку (525 тысяч в неделю) и полузащитника "Манчестер Сити" Кевина де Брюйне (450 тысяч).

Топ-10 самых высокооплачиваемым игроков АПЛ:

1. Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед") - 29 млн евро в год

2. Ромелу Лукаку ("Челси") - 27,3

3. Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити") - 23,4

4. Джек Грилиш ("Манчестер Сити") - 23

5. Давид де Хеа ("Манчестер Юнайтед") - 22,8

6. Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал") - 21,2

7. Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити") - 18,2

8. Харри Кейн ("Тоттенхэм") - 18,2

9. Поль Погба ("Манчестер Юнайтед") - 17,5

10. Антони Марсьяль ("Манчестер Юнайтед") - 15,2