Роналду станет супергероем в мультипликационном проекте

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Роналду станет супергероем в мультипликационном проекте

Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду начал сотрудничать с компанией, занимающейся продюссированием комиксов и мультфильмов.

33-летний португалец запускает мультипликационный проект про супергероев со своим участием под названием "Striker Force 7".

"Я всегда был фанатом супергероев и очень рад поучаствовать в создании новой анимационной серии. Считаю, что точно так же, как футбол объединяет культуры и людей по всему миру, это делают анимационные персонажи и герои. Поэтому я воодушевлением хочу объединить в рамках этого проекта две страсти - футбол и супергероев - и поделиться этим с фанатами" - сказал Роналду.

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