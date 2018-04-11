Роналду станет третьим игроком, сыгравшим 150 матчей в Лиге Чемпионов

Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду, выйдя в стартовом составе своей команды в сегодняшнем матче против туринского "Ювентуса", станет третьим игроком, сыгравшим 150 матчей в Лиге Чемпионов.

Впереди португальца остаются легенда каталонской "Барселоны" Хави, имеющий в своем активе 151 выход на поле в рамках турнира, и голкипер "Порту" Икер Касильяс, являющийся со своими 167 играми рекордсменом ЛЧ.

Напомним, Роналду наложил вето на возможное 100-миллионное приобретение "Реала". | soccernews.ru