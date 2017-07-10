Роналду станет вторым вице-капитаном "Реала"

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Роналду станет вторым вице-капитаном "Реала"

"Реал" намерен сделать португальского нападающего Криштиану Роналду вторым вице-капитаном клуба, сообщает AS.

По сведениям издания, футболист сможет вывести команду на поле с капитанской повязкой, если в матче не смогут принять участие капитан Серхио Рамос и его заместитель Марсело.

Стоит отметить, что 32-летний Роналду впервые надел капитанскую повязку "Реала" в 2013 году. Тогда капитан команды Икер Касильяс остался в запасе, а его заместителей Гонсало Игуаина, Рамоса и Марсело на поле не оказалось.

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