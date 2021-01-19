Роналду-супергерой спас ребёнка в мобильной игре (видео)

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду опубликовал в своём инстаграме рекламу мобильной игры Legend Of The Bounty Hunter: Part 2.

В ролике португальский футболист выступает в образе супергероя - победив всех злых персонажей, он спасает ребёнка, который был в плену.

Видео уже посмотрели более 10 миллионов человек, оставив почти 50 тысяч комментариев.

В текущем сезоне 35-летний Роналду сыграл за "Ювентус" 19 матчей, забил 19 голов и сделал 2 ассиста.

Не пропустите: Мората рассказал, что ему нравится играть с Роналду. | http://soccernews.ru