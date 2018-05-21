Роналду своими голами принёс больше всего очков команде в Ла Лиге

Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду набрал больше всех в Ла Лиге очков для своей команды забитыми мячами.

Так, своими 26 результативными ударами португалец принес "сливочным" в чемпионате 18 зачетных баллов, что стало лучшим результатом сезона. Только на одно очко меньше "Сельте" заработал ее форвард Яго Аспас, забивший в общей сложности 22 гола.

Напомним, Роналду сообщил "Реалу" свою позицию по возможному трансферу Левандовски. | soccernews.ru