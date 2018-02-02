Роналду сыграет против "Леванте", несмотря на травму

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Роналду сыграет против "Леванте", несмотря на травмуНападающий "Реала" Криштиану Роналду сыграет в матче 22-го тура чемпионата Испании с "Леванте".

Ранее сообщалось, что лидер команды испытывает проблемы с икроножной мышцей. По этой причине 32-летний португалец занимается по индивидуальной программе в тренажерном зале.

На счету Роналду 26 матчей во всех турнирах в текущем сезоне, в которых он забил 20 голов и сделал 4 голевые передачи.

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