Роналду сыграет против Месси в 1/8 Лиги чемпионов

Фото: инстаграм Лиги чемпионов/Автор неизвестен

Сегодня в Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. По ее итогам "Манчестер Юнайтед" стал соперником "Пари Сен-Жермен".

Таким образом, португальский форвард "красных дьяволов" Криштиану Роналду вновь встретится с аргентинским нападающим парижан Лионелем Месси.

Первые матчи 1/8 финала состоятся 15-16 и 22-23 февраля. Вторые – 8-9 и 15-16 марта.

Напомним, что Криштиану Роналду пять раз становился победителем Лиги чемпионов - 1 раз с "МЮ" и 4 раза с "Реал Мадридом". Лео Месси четыре раза побеждал в главном клубном турнире Европы - с "Барселоной".

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