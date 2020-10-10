Роналду сыграет против сборной Франции в специальных бутсах

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Роналду сыграет против сборной Франции в специальных бутсах

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду получил эксклюзивные бутсы от компании Nike.

Пара обуви называется "CR100". Она специально создана к голевому юбилею португальца - 100 забитых мячей за национальную сборную.

В этих бутсах звёздный форвард сыграет с Францией в рамках Лиги Наций. Матч состоится в воскресенье в 21:45 по московскому времени.

35-летний Роналду выступает за сборную Португалии с 2003 года, 100 голов он забил в 166 матчах. 

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