Роналду сыграет с первых минут в матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Ювентус" - "Атлетико"

Стали известны стартовые составы на матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Ювентус" - "Атлетико".

"Ювентус": Щенсны, Кьеллини, Бонуччи, Спинаццола, Канселу, Матюиди, Пьянич, Джан, Роналду, Манджукич, Бернардески.

Запасные: Перин, Касерес, Дибала, Кен, Ругани, Бентанкур, Николусси-Кавилья.

"Атлетико": Облак, Годин, Хименес, Ариас, Хуанфран, Сауль, Коке, Родри, Мората, Гризманн, Лемар.

Запасные: Адан, Калинич, Корреа, Савич, Витоло, Карро, Монтеро.

Встреча пройдет сегодня, 12 марта, в Турине на стадионе "Альянц Стадиум". Начало - в 23:00 мск.

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