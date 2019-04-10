Роналду сыграет в основе "Ювентуса" в матче с "Аяксом"

Стали известны стартовые составы голландского "Аякса" и итальянского "Ювентус" на первый четвертьфинальный матч Лиги Чемпионов, который состоится сегодня, 10 апреля.

Стоит отметить, что в основе гостей сыграет нападающий Криштиану Роналду, который пропустит из-за травмы около трех недель.

"Аякс": Онана, Велтман, Де Лигт, Тальяфико, Блинд, Ван де Бек, Де Йонг, Зиеш, Шоне, Тадич, Нерес.

Запасные: Варела, Кристенсен, Синкгравен, Хунтелар, Магальян, Дольберг, Эккеленкамп.

"Ювентус": Щенсны, Бонуччи, Ругани, Алекс Сандро, Канселу, Пьянич, Матюиди, Бентанкур, Бернардески, Роналду, Манджукич.

Запасные: Перин, Де Шильо, Спинаццола, Хедира, Дибала, Дуглас Коста, Кин.

Начало матча в 22:00 мск.

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