Роналду травмировал колено, празднуя гол в ворота "Арсенала"

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Роналду травмировал колено, празднуя гол в ворота "Арсенала"

Фото твиттер Криштиану Роналду

СМИ узнали подробности повреждения форварда "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

По информации The Sun, у 36-летнего футболиста возникли проблемы с коленом после неудачного прыжка при праздновании гола в ворота "Арсенала" (3:2) в четверг.

Травма не носит серьёзного характера, однако участие португальца в воскресном поединке с "Кристал Пэлас" пока под вопросом.

В текущем сезоне Роналду сыграл за "МЮ" 16 матчей, забил 12 голов и сделал 2 ассиста.

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