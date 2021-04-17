Роналду травмировался и не сыграет с "Аталантой"

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Роналду травмировался и не сыграет с "Аталантой"

Фото инстаграм Криштиану Роналду

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду не поможет своей команде в матче 31-го тура Серии А против "Аталанты".

По словам главного тренера "старой синьоры" Андреа Пирло, у звёздного футболиста возникли проблемы с мышцей-сгибателем бедра.

Чтобы не усугубить травму, 36-летнего португальца решили не задействовать в ближайшей игре.

В текущем сезоне Роналду забил 32 гола и сделал 4 ассиста в 37 встречах.

"Аталанта" примет "Ювентус" в воскресенье в 16:00 мск. 

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