Роналду травмировался и не сыграет с "Аталантой"

Фото инстаграм Криштиану Роналду

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду не поможет своей команде в матче 31-го тура Серии А против "Аталанты".

По словам главного тренера "старой синьоры" Андреа Пирло, у звёздного футболиста возникли проблемы с мышцей-сгибателем бедра.

Чтобы не усугубить травму, 36-летнего португальца решили не задействовать в ближайшей игре.

В текущем сезоне Роналду забил 32 гола и сделал 4 ассиста в 37 встречах.

"Аталанта" примет "Ювентус" в воскресенье в 16:00 мск.

Не пропустите: Кьеллини не понимает критику в адрес Роналду. | http://soccernews.ru