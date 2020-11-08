Роналду травмировался в матче с "Лацио"
Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду получил травму в матче 7-го тура Серии А с "Лацио" (1:1).
Футболист на 76-й матча был заменен на Пауло Дибалу. Португалец сообщил главному тренеру Андреа Пирло, что подвернул ногу.
"При падении после подката у меня подвернулся голеностоп", - сказал Роналду.
Напомним, португалец отличился в каждой из своих первых четырех игр в Серии А в этом сезоне.
А еще: "Чемпионат": Черчесов позвонил Дзюбе и поддержал после появившегося скандального видео с игроком | http://soccernews.ru
главное
-
Дзюба - в старте "Зенита" на матч с "Краснодаром", но без капитанской повязки
-
Телеграм-канал Baza: Дзюба был готов к появлению скандального видео
-
Черчесов пообщался с Дзюбой по поводу скандального видео
-
"Зенит" не будет выводить Дзюбу из состава на матч с "Краснодаром"
-
Черчесов отреагировал на ситуацию с Дзюбой
Лента новостей
-
Хет-трик Мхитаряна помог "Роме" обыграть "Дженоа" в матче Серии А
-
Ланс" и "Реймс" в результативном матче сыграли вничью, "Метц" и "Дижон" разошлись миром и другие итоги матчей Лиги 1
-
Семак объяснил, почему лишил Дзюбу капитанской повязки перед матчем с "Краснодаром"
-
Акинфеев - об игре с "Ростовом": "Наверное, это худший матч в году"
-
Гол Миранчука помог "Аталанте" избежать поражения от "Интера"
-
Глушаков прокомментировал победный матч "Химок" с "Рубином"
-
Роналду травмировался в матче с "Лацио"
-
ЦСКА обыграл "Ростов" и продолжает лидировать в РПЛ
-
"Вильярреал" в гостях обыграл "Хетафе" в матче 9-го тура Ла Лиги
-
Игнатьев: "Дзюба вне сборной - не криминал"
-
Лобода высказалась в поддержку Дзюбы
-
Дзюба - в старте "Зенита" на матч с "Краснодаром", но без капитанской повязки
-
"Брест" в домашнем матче Лиги 1 обыграл "Лилль"
-
Слуцкий подвел итоги матча "Рубина" с "Химками"
-
"Тоттенхэм" обыграл "Вест Бромвич" и возглавил таблицу АПЛ
-
Черевченко высказался о победной матче "Химок" над "Рубином"
-
Гол Роналду не помог "Ювентусу" обыграть "Лацио"
-
Миранчук остался в запасе на матч "Аталанты" с "Интером"
-
Глушаков признан лучшим игроком матча "Химки" - "Рубин"
-
"Химки" обыграли "Рубин" благодаря голам Мирзова и Глушакова
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17