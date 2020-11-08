Роналду травмировался в матче с "Лацио"

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду получил травму в матче 7-го тура Серии А с "Лацио" (1:1).

Футболист на 76-й матча был заменен на Пауло Дибалу. Португалец сообщил главному тренеру Андреа Пирло, что подвернул ногу.

"При падении после подката у меня подвернулся голеностоп", - сказал Роналду.

Напомним, португалец отличился в каждой из своих первых четырех игр в Серии А в этом сезоне.

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