Роналду требовал пенальти в момент, когда Бэйл забил гол

Теги реал мадридкриштиану роналдугарет бэйл

Роналду требовал пенальти в момент, когда Бэйл забил гол

В матче 20-го тура чемпионата Испании "Реал" на своем поле разгромил "Депортиво" со счетом 7:1.

В концовке первой половины встречи королевский клуб вывел вперед валлийский полузащитника Гарет Бэйл.

Стоит отметить, когда Бэйл стал праздновать взятие ворот, форвард "сливочных" Криштиану Роналду апеллировал к судье, считая, что он должен был назначить пенальти в результате его падения в штрафной площади.

Фото: Роналду требует пенальти, вместо поздравления партнера.

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комментарии
Flamenco

игрокам Реала нужно дружно класть на БабеЛЬДУ ))

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Flamenco

Кристина, совсем тыкву потеряла)))

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