Роналду требует укрепить оборону "Реала"
Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду требует от руководства своего клуба укрепить оборону команды.
Так, по сведениям испанской прессы, португальский форвард хочет, чтобы уже ближайшим летом "сливочные" подписали бека миланского "Интера" Милана Шкриньяра. По мнению пятикратного обладателя "Золотого мяча", приход словака может решить проблемы "Реала" в центре защиты.
Напомним, Перес определился с приоритетными кандидатами на замену Бэйлу и Бензема. | soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|34
|86
|2
|Атлетико Мадрид
|35
|75
|3
|Реал Мадрид
|34
|71
|4
|Валенсия
|35
|67
|5
|Бетис
|34
|56
|6
|Вильярреал
|34
|54
|7
|Хетафе
|35
|49
|8
|Севилья
|34
|48
|9
|Жирона
|35
|48
|10
|Реал Сосьедад
|35
|46
|11
|Сельта Виго
|35
|45
|12
|Эйбар
|35
|44
|13
|Алавес
|35
|41
|14
|Атлетик Бильбао
|35
|40
|15
|Леганес
|35
|40
|16
|Эспаньол
|35
|40
|17
|Леванте
|35
|40
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|35
|28
|19
|Лас Пальмас
|35
|22
|20
|Малага
|34
|20