Роналду тренировался отдельно от партнеров по сборной Португалии

На сегодняшней тренировке сборной Португалии ведущий форвард команды Криштиану Роналду тренировался отдельно от своих партнеров.

Однако, как информирует El Mundo Deportivo, капитан чемпионов Европы сможет принять участие в обоих матчах отборочного турнира к Чемпионату Мира 2018-го года против Андорры и Швейцарии. Индивидуальная же работа Роналду связана с тем, чтобы не перегружать его организм.

Напомним, Роналду пожертвовал на благотворительность 600 тысяч евро. | soccernews.ru