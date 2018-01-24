Роналду тренировался с синяком под глазом

Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду на вчерашней тренировке своей команды работал с повреждением, которое было им получено в воскресной игре Ла Лиги против "Депортиво" из Ла-Коруньи.

Напомним, Зидан вступился за Роналду. | soccernews.ru