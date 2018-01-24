Роналду тренировался с синяком под глазом

Теги криштиану роналдуреал мадрид

Роналду тренировался с синяком под глазомФорвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду на вчерашней тренировке своей команды работал с повреждением, которое было им получено в воскресной игре Ла Лиги против "Депортиво" из Ла-Коруньи.

Напомним, Зидан вступился за Роналду. | soccernews.ru

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