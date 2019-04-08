Роналду тренировался в общей группе перед матчем с "Аяксом"

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Роналду тренировался в общей группе перед матчем с "Аяксом"

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду полноценно тренировался в преддверии первого четвертьфинального матча Лиги Чемпионов против "Аякса".

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, 34-летний португалец занимался без ограничений в общей группе. Напомним, что звёздный форвард пропустил несколько игр из-за мышечной травмы бедра.

Также близок к возвращению в строй бразильский вингер Дуглас Коста, который не играл со 2 февраля.

Не поможет "старой синьоре" только немецкий хавбек Эмре Джан, испытывающий проблемы с голеностопным суставом.

Матч "Аякс" - "Ювентус" состоится в среду, 10 апреля, в 22:00 по московскому времени.

Не пропустите: Роналду душевно поёт за рулём автомобиля. | http://soccernews.ru

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