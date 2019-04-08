Роналду тренировался в общей группе перед матчем с "Аяксом"
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду полноценно тренировался в преддверии первого четвертьфинального матча Лиги Чемпионов против "Аякса".
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, 34-летний португалец занимался без ограничений в общей группе. Напомним, что звёздный форвард пропустил несколько игр из-за мышечной травмы бедра.
Также близок к возвращению в строй бразильский вингер Дуглас Коста, который не играл со 2 февраля.
Не поможет "старой синьоре" только немецкий хавбек Эмре Джан, испытывающий проблемы с голеностопным суставом.
Матч "Аякс" - "Ювентус" состоится в среду, 10 апреля, в 22:00 по московскому времени.
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|Команда
|М
|О
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|Лацио
|30
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|Сампдория
|31
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|31
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|Сассуоло
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|Кальяри
|31
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|13
|Дженоа
|31
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|30
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|СПАЛ
|31
|32
|17
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|Болонья
|30
|27
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|Фрозиноне
|31
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|Кьево
|30
|11