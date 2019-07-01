Роналду тренируется в отпуске под руководством тренера по легкой атлетике
Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду тренируется даже находясь в отпуске.
Футболист провел занятия в манеже под руководством португальский тренер по легкой атлетике Фрэнсиса Обиквелу.
"Тренироваться с моим другом Фрэнсисом Обиквелу на трассе было отличным опытом", - написал Роналду в своем Instagram, прикрепив видео начала забега.
В минувшем сезоне 34-летний Роналду провел за "Ювентус" 43 матча во всех турнирах, в которых забил 28 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года. В составе туринского клуба форвард стал чемпионом Италии и обладателем Суперкубка Италии.
Не пропустите: Липпи: "Возможно, приятнее смотреть на игру Месси, но Роналду уникален". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
9
Главные новости дня: 30 июня
-
1
Хавбек "Барселоны" Д. Суарес перешел в "Сельту"
-
Роналду тренируется в отпуске под руководством тренера по легкой атлетике
-
Сборную Сербию возглавит экс-наставник Черногории, уволенный за отказ работать в матче с Косово
-
1
Гол Салаха помог Египту победить и другие результаты дня Кубка африканских наций
-
1
Гвардиола: "Суперлига уничтожит национальные чемпионаты"
-
Сборная Испании стала победителем чемпионата Европы U21
-
9
"Наполи" купил Маноласа у "Ромы" за 36 миллионов евро
-
1
Ван де Бек отказывается переходить в "Реал"
-
"Атлетико" близок к покупке форварда сборной Хорватии за 40 миллионов евро
-
Швейцарская футболистка пропала на озере в Италии и ее ищут водолазы
-
Федун высказался о будущем Зе Луиша в "Спартаке"
-
Ндомбеле близок к переходу в "Тоттенхэм"
-
СМИ: ПСЖ готов расстаться с Неймаром
-
1
Глушаков станцевал лезгинку перед тренировкой "Ахмата"
-
2
Вилья отметился классным голом в чемпионате Японии
-
1
"Атлетико" собирается выкупить Морату
-
1
Девушка Адриано дала оценку конфликту между бразильцем и защитником ЦСКА
-
11
Гей из чемпионата МЛС: "Объявив каминг-аут я хотел стать примером для детей"
-
"Спартак" обыграл ЦСКА на предсезонном турнире в Австрии
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17