Роналду тренируется в отпуске под руководством тренера по легкой атлетике

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Роналду тренируется в отпуске под руководством тренера по легкой атлетике

Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду тренируется даже находясь в отпуске.

Футболист провел занятия в манеже под руководством португальский тренер по легкой атлетике Фрэнсиса Обиквелу.

"Тренироваться с моим другом Фрэнсисом Обиквелу на трассе было отличным опытом", - написал Роналду в своем Instagram, прикрепив видео начала забега.

В минувшем сезоне 34-летний Роналду провел за "Ювентус" 43 матча во всех турнирах, в которых забил 28 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года. В составе туринского клуба форвард стал чемпионом Италии и обладателем Суперкубка Италии.

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