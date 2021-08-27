Роналду трогательно попрощался с "Ювентусом" (видео)

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Португальский нападающий Криштиану Роналду попрощался с "Ювентусом" после перехода в "Манчестер Юнайтед".

"Сегодня я ухожу из замечательного клуба, самого большого в Италии и, безусловно, одного из самых больших во всей Европе. Я отдал свое сердце и душу "Ювентусу". Я всегда буду любить Турин. Фанаты всегда уважали меня, и я старался поблагодарить за это уважение, сражаясь за них в каждой игре, в каждом сезоне, на каждом соревновании. В конце концов, мы все можем оглянуться назад и понять, что мы достигли великих вещей, не всего, чего хотели, но тем не менее, мы вместе написали довольно красивую историю. Я всегда буду одним из вас. Теперь вы часть моей истории, так как я чувствую, что я часть вашей. Италия, "Юве", Турин, фанаты, вы всегда будете в моем сердце", - написал Роналду в своем инстаграме, прикрепив видео с фрагментами своей игры за "Ювентус".

36-летний Роналду выступал за "Ювентус" на протяжении трех лет, провел за клуб 134 матча, забил 101 гол и отдал 22 результативные передачи.

Не пропустите: Названа сумма трансфера Роналду из "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru