Роналду трогательно поздравил свою девушку с днем рождения



Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду в Instagram поздравил с днем рождения свою девушку Джорджину Родригес.

"Поздравляю, моя любовь! Желаю тебе очень хорошего дня! Ты — потрясающая женщина и великолепная мать для наших детей. Я так тебя люблю, дорогая!" - написал Роналду.

Напомним, что 34-летний Роналду и 26-летняя Родригес воспитывают совместную дочь Алану Мартину. Также у футболиста есть еще трое детей - Криштиану-младший, Ева и Мэтью. Для их появления на свет футболист пользовался услугами суррогатных матерей.

В нынешнем сезоне форвард провел за "Ювентус" 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 20 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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