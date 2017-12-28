Роналду: "У меня достаточно места для наград"

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Роналду: "У меня достаточно места для наград"
Нападающий "Реала" Криштиану Роналду прокомментировал завоевание награды Globe Soccer Awards 2017 в номинации "Лучший футболист года".

"Где храню такое количество наград? Не волнуйтесь, у меня для них достаточно места. Это особенный момент и я рад получить этот приз. Я благодарен своему тренеру, партнерам по команде, клубу и всем тем людям, которые за меня проголосовали", - цитирует Роналду Marca.

Напомним, что лучшим тренером был признан Зинедин Зидан, а лучшим клубом - "Реал".

Не пропустите: Globe Soccer Awards: "Реал", Роналду и Зидан признаны лучшими в 2017 году. | http://soccernews.ru

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