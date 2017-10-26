Роналду: "Учу своих сыновей быть номером один"

Ведущий форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду выложил в своем инстаграме фото со своими сыновьями.

Снимок португалец подписал так: " Учу своих двух сыновей тому, что талант, упорный труд и преданность - единственный способ стать номером один ".

Напомним, "Реал" претендует на защитника "Тоттенхэма". | soccernews.ru