Роналду удаляют, но "Реал" бьет "Барселону" на "Камп Ноу" в первом матче Суперкубка Испании

Насыщенный футбольный уик-энд завершался центральным событием, которое никого и никогда не оставляет равнодушным. В рамках первого раунда битвы за Суперкубок Испании "Барселона" принимала мадридский "Реал". Традиционная встреча чемпиона страны и обладателя Кубка накануне нового сезона собрала забитый под завязку стадион "Камп Ноу". Любопытно, но две лучшие команды Ла Лиги не очень часто выясняют между собой отношения именно в этом турнире. Последняя двухматчевая дуэль проходила еще в 2012 году, и тогда королевский клуб по сумме двух встреч завоевал трофей, забив больше голов на выезде.

Подопечные Зинедина Зидана уже успели в только наступившем календарном году прибрать к рукам "ушастого". На неделе "сливочные" триумфовали в Македонии, где проходило сражение за Суперкубок УЕФА, а поверженной стороной стал "Манчестер Юнайтед". "Барса" же играла первый официальный матч в сезоне. Кроме того, стала она первой и для нового главного тренера каталонцев Эрнесто Вальверде, который до этого трудился в "Атлетике" из Бильбао. Баскский специалист выставил достаточно прогнозируемый стартовый состав. Выход Деулофеу с первых минут читался в связи с уходом Неймара в ПСЖ. А вот французский наставник "галактикос" немного удивил, оставив на скамейке запасных Криштиану Роналду. Важно отметить, что из-за давнишней дисквалификации матч пропускал Лука Модрич, место на поле которого занял его соотечественник Матео Ковачич.

Вопреки всем ожиданиям, команды очень скромно начали поединок. Скорость игры не впечатляла, и что у "Барселоны", что у "Реала" не получалось чего-нибудь стоящего создать в атаке. Пока с футбольной составляющей не совсем складывалось, с эмоциональной точки зрения все было, как всегда на уровне. В середине первого тайма Каземиро очень грубо сфолил против Месси, чем спровоцировал небольшую потасовку, но, благо, все обошлось лишь одним "горчичником" для главного виновника. По сути, первый опасный момент возник лишь на 25-й минуте, когда "десятка" сине-гранатовых ударом со штрафного целил в верхний угол ворот Наваса, но немного не попал.

Увы, вторая половина первой 45-ти минутки запомнилась лишь множеством неоправданных стыков в центре поля и нарушений правил, которые просто заставляли рефери вынимать из кармана желтые карточки. Второй тайм начался гораздо веселее. Сначала хозяева претендували на пенальти: Месси рухнула газон после стыка с Серхио Рамосом, но судья фол не рассмотрел. А уже в следующей атаке гости повели в счете. Марсело простреливал в центр штрафной, где отыскал ногу Жерара Пике, который обидным образом срезал мяч в собственные ворота. Пропустив гол, "блаугранас" тут же побежали отыгрываться и едва не пропустили второй – на этот раз передачу бразильского крайка "сливочных" завершал Карвахаль, но спас свою команду Жорди Альба, вовремя бросившись в подкате.

"Барселона" больше контролировала мяч, но с игры никак не получалось забить, а вот с пенальти вышло. На 77-й минуте Суарес нарисовал одиннадцатиметровый, который легко реализовал Месси. Не прошло и пяти минут, как "Реал" снова вышел вперед. Образцовую контратаку красивейшим выстрелом завершил Криштиану Роналду, сняв паутину с "девятки" ворот тер Штегена.

Этот матч не судилось до конца доиграть португальскому форварду мадридцев. Арбитр явно "перегорел", потому как на 82-й минуте выписал второе предупреждение Роналду, за якобы симуляцию и оставил гостей в меньшинстве. Тем не менее, это не смутило подопечных Зидана, и на последней минуте поединка Асенсио в очередном контрвыпаде забил фантастический по красоте гол, тем самым установив окончательный счет и сделав весомую заявку на итоговый успех.

"Барселона" – "Реал" Мадрид – 1:3

Голы: Пике, 49 (автогол) – 0:1, Месси, 77 (с пенальти) – 1:1, Роналду, 80 – 1:2, Асенсио, 90 – 1:3

"Барселона": тер Штеген, Видаль, Пике, Умтити, Альба, Иньеста (Роберто, 68), Бускетс, Ракитич, Деулофеу (Д. Суарес, 59), Месси, Л. Суарес

"Реал": Навас, Карвахаль, Варан, Серхио Рамос, Марсело, Ковачич (Асенсио, 68), Каземиро, Кроос, Иско, Бэйл (Васкес, 81), Бензема (Роналду, 58)

Удаление: Роналду (82)

Богдан Архипенко

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