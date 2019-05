Роналду ударил чемпионским кубком своего сына

После матча 37-го тура Серии А между "Ювентусом" и "Аталантой" состоялось награждение туринской команды, которая досрочно стала победителем Серии А.

Во время торжественного мероприятия форвард "старой синьоры" Криштиану Роналду случайно ударил своего сына чемпионским кубком по лицу. Сморите, как это было.

Cristiano Ronaldo gives his son a first taste of silverware pic.twitter.com/udrfx99Jp5