Роналду ударил чемпионским кубком своего сына
После матча 37-го тура Серии А между "Ювентусом" и "Аталантой" состоялось награждение туринской команды, которая досрочно стала победителем Серии А.
Во время торжественного мероприятия форвард "старой синьоры" Криштиану Роналду случайно ударил своего сына чемпионским кубком по лицу. Сморите, как это было.
Cristiano Ronaldo gives his son a first taste of silverware pic.twitter.com/udrfx99Jp5— ESPN FC (@ESPNFC) 20 мая 2019 г.
В текущем сезоне 34-летний Роналду забил 28 голов и сделал 13 ассистов в 43 матчах.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|37
|90
|2
|Наполи
|37
|79
|3
|Аталанта
|37
|66
|4
|Интер Милан
|37
|66
|5
|Милан
|37
|65
|6
|Рома
|37
|63
|7
|Торино
|37
|60
|8
|Лацио
|36
|58
|9
|Сампдория
|37
|50
|10
|Сассуоло
|37
|43
|11
|СПАЛ
|37
|42
|12
|Парма
|37
|41
|13
|Кальяри
|37
|41
|14
|Болонья
|36
|40
|15
|Фиорентина
|37
|40
|16
|Удинезе
|37
|40
|17
|Эмполи
|37
|38
|18
|Дженоа
|37
|37
|19
|Фрозиноне
|37
|24
|20
|Кьево
|37
|16