Роналду ударил чемпионским кубком своего сына

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Роналду ударил чемпионским кубком своего сына

После матча 37-го тура Серии А между "Ювентусом" и "Аталантой" состоялось награждение туринской команды, которая досрочно стала победителем Серии А.

Во время торжественного мероприятия форвард "старой синьоры" Криштиану Роналду случайно ударил своего сына чемпионским кубком по лицу. Сморите, как это было.

В текущем сезоне 34-летний Роналду забил 28 голов и сделал 13 ассистов в 43 матчах.

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