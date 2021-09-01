Роналду ударил игрока сборной Ирландии

Фото: твиттер УЕФА

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду дал пощечину защитнику Ирландии Даре О’Ши.

На 12-й минуте был назначен пенальти в ворота ирландцев. Роналду готовился к удару, однако О’Ши отбросил мяч в сторону.

За эти действия Роналду ударил соперника, после чего тот присел, схватившись за голову.

Yemin ederim izlerken utandım adam ne yapmış olabilir amk pic.twitter.com/RxvytXwUfS — Baris (@B2r1ss) September 1, 2021

Стоит отметить, что главный арбитр Матей Юг не показал карточки ни одному из футболистов.

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