Роналду ударил игрока сборной Ирландии
Фото: твиттер УЕФА
Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду дал пощечину защитнику Ирландии Даре О’Ши.
На 12-й минуте был назначен пенальти в ворота ирландцев. Роналду готовился к удару, однако О’Ши отбросил мяч в сторону.
За эти действия Роналду ударил соперника, после чего тот присел, схватившись за голову.
Yemin ederim izlerken utandım adam ne yapmış olabilir amk pic.twitter.com/RxvytXwUfS— Baris (@B2r1ss) September 1, 2021
Стоит отметить, что главный арбитр Матей Юг не показал карточки ни одному из футболистов.
Читайте также: Роналду прокомментировал своё возвращение в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
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