Роналду ударил в лицо игрока "Жироны" и может быть дисквалифицирован

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Роналду ударил в лицо игрока "Жироны" и может быть дисквалифицирован

В матче 10-го тура чемпионата Испании "Реал" проиграл "Жироне" со счетом 1:2.

В одном из эпизодов этого поединка нападающий "Реала" Криштиану Роналду ударил в лицо игрока соперника Пере Понса. За это форвард может быть наказан контрольно-дисциплинарным комитетом Ла Лиги.

Фото: Роналду бьет соперника.

Напомним, что в этом сезоне Роналду уже получал пятиматчевую дисквалификацию за удаление и толчок арбитра в поединке за Суперкубок Испании против "Барселоны".

Не пропустите: "Реал" проиграл дебютанту Ла Лиги впервые за последние 27 лет. | http://soccernews.ru

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Назим

И это лучший игрок ??????

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Гость

Это лучший хуесос)))

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