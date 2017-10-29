Роналду ударил в лицо игрока "Жироны" и может быть дисквалифицирован

В матче 10-го тура чемпионата Испании "Реал" проиграл "Жироне" со счетом 1:2.

В одном из эпизодов этого поединка нападающий "Реала" Криштиану Роналду ударил в лицо игрока соперника Пере Понса. За это форвард может быть наказан контрольно-дисциплинарным комитетом Ла Лиги.

Фото: Роналду бьет соперника.

Напомним, что в этом сезоне Роналду уже получал пятиматчевую дисквалификацию за удаление и толчок арбитра в поединке за Суперкубок Испании против "Барселоны".

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