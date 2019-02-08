Роналду удивил именем домашнего животного

Теги ювентускриштиану роналдупепе

Роналду удивил именем домашнего животного

Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду завел кота породы сфинкс и назвал его Пепе в честь партнера по сборной Португалии.

"Пепе желает вам хорошего дня", - написала девушка форварда Джорджина Родригес в своем Instagram, опубликовав свое фото с котом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pepe os desea un feliz día @aloyoga

Публикация от Georgina Rodríguez (@georginagio)

34-летний Роналду перешел в "Ювентус" прошлым летом из "Реала" за 117 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел 30 матчей во всех турнирах за туринский клуб, в которых забил 19 мячей и отдал девять голевых пасов.

Не пропустите: Мама Роналду высказалась об обвинениях сына в изнасиловании.  | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Атлетико" - "Реал": анонс и прогноз мадридского дерби в рамках 23 тура Ла Лиги

"Атлетико" - "Реал": анонс и прогноз мадридского дерби в рамках 23 тура Ла Лиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 22 60
2 Наполи Наполи 22 51
3 Интер Милан Интер Милан 22 40
4 Лацио Лацио 23 38
5 Милан Милан 22 36
6 Аталанта Аталанта 22 35
7 Рома Рома 22 35
8 Сампдория Сампдория 22 33
9 Фиорентина Фиорентина 22 31
10 Торино Торино 22 31
11 Сассуоло Сассуоло 22 30
12 Парма Парма 22 29
13 Дженоа Дженоа 22 24
14 СПАЛ СПАЛ 22 22
15 Кальяри Кальяри 22 21
16 Удинезе Удинезе 22 19
17 Эмполи Эмполи 23 18
18 Болонья Болонья 22 17
19 Фрозиноне Фрозиноне 22 13
20 Кьево Кьево 22 9
Полная таблица

топ-5 тегов