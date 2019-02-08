Роналду удивил именем домашнего животного
Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду завел кота породы сфинкс и назвал его Пепе в честь партнера по сборной Португалии.
"Пепе желает вам хорошего дня", - написала девушка форварда Джорджина Родригес в своем Instagram, опубликовав свое фото с котом.
34-летний Роналду перешел в "Ювентус" прошлым летом из "Реала" за 117 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел 30 матчей во всех турнирах за туринский клуб, в которых забил 19 мячей и отдал девять голевых пасов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|22
|60
|2
|Наполи
|22
|51
|3
|Интер Милан
|22
|40
|4
|Лацио
|23
|38
|5
|Милан
|22
|36
|6
|Аталанта
|22
|35
|7
|Рома
|22
|35
|8
|Сампдория
|22
|33
|9
|Фиорентина
|22
|31
|10
|Торино
|22
|31
|11
|Сассуоло
|22
|30
|12
|Парма
|22
|29
|13
|Дженоа
|22
|24
|14
|СПАЛ
|22
|22
|15
|Кальяри
|22
|21
|16
|Удинезе
|22
|19
|17
|Эмполи
|23
|18
|18
|Болонья
|22
|17
|19
|Фрозиноне
|22
|13
|20
|Кьево
|22
|9