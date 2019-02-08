Роналду удивил именем домашнего животного

Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду завел кота породы сфинкс и назвал его Пепе в честь партнера по сборной Португалии.

"Пепе желает вам хорошего дня", - написала девушка форварда Джорджина Родригес в своем Instagram, опубликовав свое фото с котом.

34-летний Роналду перешел в "Ювентус" прошлым летом из "Реала" за 117 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел 30 матчей во всех турнирах за туринский клуб, в которых забил 19 мячей и отдал девять голевых пасов.

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