Роналду улетел в Португалию перед дерби с "Манчестер Сити". В команде удивлены его поведением

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Роналду улетел в Португалию перед дерби с "Манчестер Сити". В команде удивлены его поведением

Фото твиттер "Манчестер Юнайтед"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду отметился неоднозначным поступком в преддверии воскресного дерби с "Манчестер Сити".

37-летний футболист, который пропускал матч из-за травмы, решил вместо посещения стадиона улететь в Португалию.

По информации The Athletic, в стане "красных дьяволов" удивлены поведением форварда, чьё присутствие было бы важным для команды.

В итоге без Роналду "МЮ" был разгромлен "Сити" со счётом 1:4.

В текущем сезоне португалец забил 15 голов и сделал 3 ассиста в 30 матчах.

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lesnovsky
lesnovsky

Позорник сбежал от позора... Туда ему и дорога... Ничего удивительного.. Хе-хе...

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