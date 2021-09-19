Роналду улучшил очередной личный рекорд
Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен
Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду улучшил свой рекорд по числу голов на европейских стадионах в матчах топ-5 лиг.
Форвард отличился в матче 5-го тура чемпионата Англии против "Вест Хэма". Стадион "молотобойцев" в Лондоне стал для него 66-й европейской ареной. По этому показателю он опережает нападающего "Милана" Златана Ибрагимовича (64 стадиона).
Напомним, что 36-летний Роналду перешел в "Манчестер Юнайтед" в конце августа из туринского "Ювентуса". Сумма трансфера составила 15 миллионов евро. Футболист заключил с английским клубом контракт до лета 2023 года.
Не пропустите: Гол Роналду принес победу "Манчестер Юнайтед" в 5-м туре АПЛ. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Марсель" победил "Ренн" и приблизился к ПСЖ
-
Санья раскритиковал судейство из-за гола Роналду
-
Куман высказался о ситуации с Пучем в "Барселоне"
-
"Реал Сосьедад" и "Севилья" не выявили победителя в матче Ла Лиги
-
"Ворскла" обыграла "Минай" в матче УПЛ
-
"Торпедо" обыграло "Оренбург" в матче лидеров ФНЛ
-
1
Роналду улучшил очередной личный рекорд
-
Куман рассказал, когда в строй вернется Агуэро
-
"Байер" победил "Штутгарт" и ворвался в топ-3 Бундеслиги
-
Тульский "Арсенал" вырвал победу над "Нижним Новгородом"
-
"Нант" разгромил "Анжер" в матче Лиги 1
-
"Лестер" проиграл "Брайтону" в матче АПЛ
-
Гол Роналду принес "Манчестер Юнайтед" победу в 5-м туре АПЛ
-
Кунц стал главным тренером сборной Турции. Его звали в Россию
-
ПСВ потерпел унизительное поражение в матче Эредивизии
-
Роналду забил в первом выездном матче в АПЛ после возвращения
-
"Мальорка" и "Вильярреал" сыграли вничью в матче Ла Лиги
-
Анчелотти: "Азару непросто играть два матча кряду"
-
"Барселона" может пригласить Конте
-
"Манчестер Юнайтед" готов продать 7 футболистов
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18