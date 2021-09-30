Роналду улучшил собственный рекорд в Лиге Чемпионов по числу победных голов

Фото твиттер "Манчестер Юнайтед"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду забил 41-й победный гол в рамках Лиги Чемпионов.

Напомним, что в среду точный удар португальца на 95-й минуте позволил "красным дьяволам" обыграть "Вильярреал" (2:1).

Роналду является рекордсменом главного еврокубка по данному показателю, сообщает ESPN.

Ближайшим преследователем игрока "МЮ" является форвард ПСЖ Лионель Месси, в активе которого 38 победных голов в ЛЧ.

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