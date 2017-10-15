Роналду: "Успех "Реала" объясняется работой, которую проделывает Зидан"

Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду похвалил главного тренера своей команды Зинедина Зидана.

" Он проделывает отличную работу, он доказывает, что становится очень хорошим тренером. Я уже восхищался им как игроком, и теперь я восхищаюсь им еще больше как тренером. Я не сомневаюсь, что успех этой команды объясняется отличной работой, которую он проделывает ", - цитирует 32-летнего нападающего le10sport.

Напомним, Роналду попросил Зидана изменить игровую схему "Реала". | soccernews.ru