Роналду: "Успех "Реала" объясняется работой, которую проделывает Зидан"

Теги реал мадридкриштиану роналдузинедин зидан

Роналду: "Успех "Реала" объясняется работой, которую проделывает Зидан"Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду похвалил главного тренера своей команды Зинедина Зидана.

"Он проделывает отличную работу, он доказывает, что становится очень хорошим тренером. Я уже восхищался им как игроком, и теперь я восхищаюсь им еще больше как тренером. Я не сомневаюсь, что успех этой команды объясняется отличной работой, которую он проделывает", - цитирует 32-летнего нападающего le10sport.

Напомним, Роналду попросил Зидана изменить игровую схему "Реала". | soccernews.ru

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