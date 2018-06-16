Роналду установил ещё один рекорд в матче с Испанией

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Роналду установил ещё один рекорд в матче с Испанией

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду забил три гола в матче первого тура группового этапа ЧМ-2018 против национальной команды Испании.

Как сообщает ESPN, Роналду стал самым возрастным автором хет-трика на мундиалях с показателем 33 года и 131 день.

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" превзошёл рекорд экс-вингера сборной Голландии Роба Ренсенбринка, который на ЧМ-1978 трижды отличился в матче с Ираном в возрасте 30 лет и 336 дней.

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