Роналду установил личный рекорд в матчах за сборную Португалии

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Роналду установил личный рекорд в матчах за сборную Португалии
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду установил личный рекорд по количеству голов за национальную сборную в календарном году, сообщает Gracenote Live.

Футболист отметился 14 забитыми мячами в 2019 году, побив свое достижение 2016 года. Тогда он отметился 13 голами.

Форвард сделал хет-трик в полуфинале Лиги наций со Швейцарией (3:1), забил один гол Сербии в отборе Евро-2020 (4:2), семь мячей в двух матчах с Литвой (5:1 и 6:0), два гола в двух играх с Люксембургом (3:0 и 2:0), а также отметился голом в ворота Украины (1:2). 

Всего 34-летний Роналду забил 99 голов за сборную Португалии. Португалец отстает от мирового рекорда на 10 голов.

Не пропустите: Роналду забил голы в шести подряд матчах отбора Евро-2020. | http://soccernews.ru
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