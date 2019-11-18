Роналду установил личный рекорд в матчах за сборную Португалии
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду установил личный рекорд по количеству голов за национальную сборную в календарном году, сообщает Gracenote Live.
Футболист отметился 14 забитыми мячами в 2019 году, побив свое достижение 2016 года. Тогда он отметился 13 голами.
Форвард сделал хет-трик в полуфинале Лиги наций со Швейцарией (3:1), забил один гол Сербии в отборе Евро-2020 (4:2), семь мячей в двух матчах с Литвой (5:1 и 6:0), два гола в двух играх с Люксембургом (3:0 и 2:0), а также отметился голом в ворота Украины (1:2).
Всего 34-летний Роналду забил 99 голов за сборную Португалии. Португалец отстает от мирового рекорда на 10 голов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бенфика
|11
|30
|2
|Порту
|11
|28
|3
|ФК Фамаликао
|11
|24
|4
|Спортинг Лиссабон
|11
|20
|5
|Витория Гимарайнш
|11
|16
|6
|Рио Аве
|11
|15
|7
|Боавишта
|11
|15
|8
|КД Тондела
|11
|15
|9
|Брага
|11
|15
|10
|Жил Висенте
|11
|13
|11
|Санта-Клара
|11
|13
|12
|Витория Сетубал
|11
|12
|13
|Морейренсе ФК
|11
|11
|14
|Маритиму
|11
|11
|15
|Белененсиш
|11
|11
|16
|Портимоненсе
|11
|8
|17
|Пасуш де Феррейра
|11
|8
|18
|Дешпортиво Авеш
|11
|3