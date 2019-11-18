Роналду установил личный рекорд в матчах за сборную Португалии



Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду установил личный рекорд по количеству голов за национальную сборную в календарном году, сообщает Gracenote Live.

Футболист отметился 14 забитыми мячами в 2019 году, побив свое достижение 2016 года. Тогда он отметился 13 голами.

Форвард сделал хет-трик в полуфинале Лиги наций со Швейцарией (3:1), забил один гол Сербии в отборе Евро-2020 (4:2), семь мячей в двух матчах с Литвой (5:1 и 6:0), два гола в двух играх с Люксембургом (3:0 и 2:0), а также отметился голом в ворота Украины (1:2).

Всего 34-летний Роналду забил 99 голов за сборную Португалии. Португалец отстает от мирового рекорда на 10 голов.

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