Роналду стал лучшим бомбардиром в истории футбола
Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду установил мировой рекорд по числу голов в официальных матчах, сообщает статистический портал Squawka.
Роналду отличился в матче за Суперкубок Италии с "Наполи" (2:0) и на его счету стало 760 голов в карьере. По этому показателю португалец опередил бывшего нападающего сборных Австрии и Чехословакии Йозефа Бицана (759 голов). Ранее Роналду обошел легендарного бразильца Пеле (757).
Впрочем, по данным Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation (RSSSF) первое место по-прежнему занимает Бицан, которому записали 805 забитых мячей.
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|Команда
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|О
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|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17