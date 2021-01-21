Роналду стал лучшим бомбардиром в истории футбола

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Роналду стал лучшим бомбардиром в истории футбола

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду установил мировой рекорд по числу голов в официальных матчах, сообщает статистический портал Squawka.

Роналду отличился в матче за Суперкубок Италии с "Наполи" (2:0) и на его счету стало 760 голов в карьере. По этому показателю португалец опередил бывшего нападающего сборных Австрии и Чехословакии Йозефа Бицана (759 голов). Ранее Роналду обошел легендарного бразильца Пеле (757).

Впрочем, по данным Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation (RSSSF) первое место по-прежнему занимает Бицан, которому записали 805 забитых мячей.

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