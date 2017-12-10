Роналду установил мировой рекорд по результативности

Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду оформил дубль в матче 15-го тура испанской Примеры против "Севильи".

Таким образом, на счету 32-летнего португальца 51 гол в 2017-м календарном году.

Как сообщает Bleacher Report, Роналду стал первым игроком в истории, который забивает более 50 мячей семь лет подряд.

Отметим, что в 2011 году пятикратный обладатель "Золотого мяча" отличился 60 раз, в 2012 году - 63, в 2013 году - 69, в 2014 году - 61, в 2015 году - 57, в 2016 году - 55.

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