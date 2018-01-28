Роналду установил очередной рекорд

Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду оформил дубль в матче 21-го тура Примеры против "Валенсии".

Оба гола португальский бомбардир забил с одиннадцатиметровой отметки. Теперь в активе 32-летнего футболиста 72 исполненных пенальти в рамках чемпионата Испании.

Таким образом, Роналду стал рекордсменом по количеству пробитых пенальти в Примере, превзойдя достижение Уго Санчеса (71).

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