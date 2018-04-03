Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду установил очередной рекорд Лиги Чемпионов.

Так, отметившись забитым мячом уже на 3-й минуте первого матча 1/4 финала турнира против туринского "Ювентуса", 33-летний нападающим стал первым игроком в истории ЛЧ, забивавшим голы в 10 матчах подряд. Всего в этих играх португалец огорчил вратарей соперников 15 раз.

Напомним, Роналду мог оказаться в "Лионе". | soccernews.ru