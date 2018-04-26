Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду установил очередной рекорд Лиги Чемпионов, сообщает Bleacher Report.

Вчерашняя победа "сливочных" над "Баварией" в первом полуфинальном матче самого престижного еврокубкового турнира стала 96-й для 33-летнего португальца.

Таким образом, Роналду вышел на первое место по общему числу побед в рамках Лиги Чемпионов, обойдя Икера Касильяса (95).

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