Роналду установил очередной рекорд Лиги Чемпионов

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Роналду установил очередной рекорд Лиги Чемпионов

Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду установил очередной рекорд Лиги Чемпионов, сообщает Bleacher Report.

Вчерашняя победа "сливочных" над "Баварией" в первом полуфинальном матче самого престижного еврокубкового турнира стала 96-й для 33-летнего португальца.

Таким образом, Роналду вышел на первое место по общему числу побед в рамках Лиги Чемпионов, обойдя Икера Касильяса (95).

Не пропустите: Роналду прервал 11-матчевую результативную серию в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru

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3 Реал Мадрид 33 68
4 Валенсия 34 66
5 Бетис 34 56
6 Вильярреал 33 51
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