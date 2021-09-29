Роналду установил очередной рекорд Лиги чемпионов

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Роналду установил очередной рекорд Лиги чемпионов

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду установил рекорд Лиги чемпионов по числу сыгранных матчей.

Поединок 2-го тура группового этапа против "Вильярреала" стал для португальца 178-м в турнире. По этому показателю он обошел бывшего вратаря "Реала" и "Порту" Икера Касильяса (177). 

Все матчи 36-летнего Роналду распределились следующим образом: "Реал" (101), "Манчстер Юнайтед" (54) и "Ювентус" (23).

Напомним, что Роналду со 135 голами является лучшим бомбардиром в истории Лиги чемпионов.

Не пропустите: Роналду определился с профессией после завершения карьеры. | http://soccernews.ru
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